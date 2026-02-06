.
06 февраля 2026 года 16:45
Альфа-банк поставил оценку для акций IVA Technologies на пересмотр
Альфа-банк поставил на пересмотр свои оценки для акций IVA Technologies, сообщается в обзоре банка. В ноябре компания отчиталась о росте выручки за девять месяцев на 5%, до 1,47 млрд рублей. По итогам всего 2025 финансового года менеджмент ожидал рост показателя на 15-25% (соответственно, до 3,8-4,2 млрд рублей), таким образом, подразумевая возможности для значительного улучшения динамики бизнеса в четвертом квартале (до 24-42%), отмечают аналитики. "На фоне консервативных заявлений со стороны других публичных компаний сектора относительно состояния российского IT-ландшафта в конце 2025 года, которые свидетельствуют о сохранении тренда на перенос заказчиками крупных проектов интеграции на более поздние сроки, с целью обоснованного обновления прогнозов в нашей финансовой модели мы хотим дождаться официальной публикации результатов IVA Technologies по МСФО за 2025 год (согласно регуляторным требованиям публичные компании должны представить отчетность не позднее 30 апреля)", - пишут они. В связи с этим эксперты Альфа-банка отзывают свою прогнозную цену и рекомендацию по акциям IVA Technologies и переводят бумагу в статус "под пересмотром". "Наши прежние прогнозы более не являются действительными", - указывают они. Текущая стоимость акций IVA Technologies составляет порядка 162,8 рубля за штуку. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
