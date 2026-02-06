Альфа-банк поставил оценку для акций IVA Technologies на пересмотр

Альфа-банк поставил на пересмотр свои оценки для акций IVA Technologies, сообщается в обзоре банка.

В ноябре компания отчиталась о росте выручки за девять месяцев на 5%, до 1,47 млрд рублей. По итогам всего 2025 финансового года менеджмент ожидал рост показателя на 15-25% (соответственно, до 3,8-4,2 млрд рублей), таким образом, подразумевая возможности для значительного улучшения динамики бизнеса в четвертом квартале (до 24-42%), отмечают аналитики.

"На фоне консервативных заявлений со стороны других публичных компаний сектора относительно состояния российского IT-ландшафта в конце 2025 года, которые свидетельствуют о сохранении тренда на перенос заказчиками крупных проектов интеграции на более поздние сроки, с целью обоснованного обновления прогнозов в нашей финансовой модели мы хотим дождаться официальной публикации результатов IVA Technologies по МСФО за 2025 год (согласно регуляторным требованиям публичные компании должны представить отчетность не позднее 30 апреля)", - пишут они.

В связи с этим эксперты Альфа-банка отзывают свою прогнозную цену и рекомендацию по акциям IVA Technologies и переводят бумагу в статус "под пересмотром".

"Наши прежние прогнозы более не являются действительными", - указывают они.

Текущая стоимость акций IVA Technologies составляет порядка 162,8 рубля за штуку.

