"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку перспектив акций Промомеда

"БКС Мир инвестиций" сохраняет позитивную оценку перспектив акций ПАО "Промомед" и целевую цену на уровне 800 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 96% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Промомед" уверенно начал 2026 год, хотя высокий уровень продаж в январе может частично объясняться перешедшим остатком с IV квартала прошлого года, - пишут аналитик Дмитрий Булгаков. - Наращивать выручку помогают новые и старые препараты, которые были запущены в 2025 году и ранее. Мы обращаем внимание на "Промомед" как на одну из наиболее динамичных по выручке компаний под нашим покрытием. Высокий темп роста - важный привлекательный фактор. Мы ожидаем рост продаж в 2026 году на уровне 60% г/г после роста примерно на 75% в прошлом году. Считаем, что бумага на текущих уровнях недооценена".

