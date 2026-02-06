Период неопределенности в сегменте ОФЗ растягивается - "Т-Инвестиции"

Период неопределенности в сегменте ОФЗ растягивается - рынок перешел в режим ожидания, оценивая баланс между макроэкономическими рисками и перспективами дальнейшей политики Банка России, говорится в аналитическом материале "Т-Инвестиций".

"Период неопределенности в сегменте ОФЗ растягивается, и наш набор фаворитов для него остается прежним: умеренно длинные серии ОФЗ-ПД (с погашением в 2032-2035 годах) в сочетании с короткими защитными выпусками ОФЗ-ПК", - отмечает аналитик Юрий Тулинов.

Риски того, что ключевая ставка задержится на некоторое время на отметке 16%, по мнению эксперта, вновь переключают фокус на текущий процентный доход по облигациям в противовес ожиданиям роста цены.

"Также на фоне продолжения стагнации в рублевых ОФЗ-ПД очень интересно выглядит не сбавляющее обороты ралли в юаневых суверенных инструментах, - отмечается далее в материале. - С момента размещения по номиналу в начале декабря бумаги успели подрасти до 102,5% в более коротком выпуске с погашением в феврале 2029 года и до 104,5% в более длинном выпуске с погашением в июне 2033 года".

Снижение доходностей по локальным валютным и квазивалютным облигациям в последнее время, на взгляд стратегов "Т-Инвестиций", указывает на приток валютной ликвидности, которая, вероятно, перераспределяется в инструменты с фиксированным процентным доходом.

Сам по себе этот фактор не является устойчивым, полагают они. Вместе с тем стабильно положительная динамика на старте создает хороший фон для следующих размещений суверенных ОФЗ-ПД в юанях, которые ожидаются в мае текущего года.

