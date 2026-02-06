Ставка ЦБ РФ может остаться на уровне 16% и в феврале, и в марте 2026г - Альфа-банк

Пауза в изменении уровня ключевой ставки Банка России возможна не только по итогам заседания 13 февраля 2026 года. но и в марте текущего года, считают главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова и экономист Валерия Кобяк.

Эксперты отмечают, что ускоренный рост цен в начале текущего года (по недельным данным, рост цен в январе составил 2% м/м), высокий уровень инфляционных ожиданий, а также достаточно осторожная коммуникация регулятора (в частности, комментарий зампреда ЦБ РФ А. Заботкина, что "снижение ставки будет строго соразмерно замедлению инфляции") поддерживают ожидания неизменности уровня ключевой ставки (16% годовых) по итогам предстоящего в феврале заседания регулятора.

"Мы не исключаем, что пауза в решении по ставке может распространиться и на мартовское заседание ЦБ РФ", - говорится в комментарии.

