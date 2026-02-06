Боковое движение индекса Мосбиржи пока продолжится - Альфа-банк

Боковое движение индекса Мосбиржи пока будет продолжаться, говорится в комментарии аналитика Альфа-банка Джона Волша.

Бенчмарк балансирует ниже отметки 2750 пунктов при сравнительно неплохих объемах торгов, отмечает эксперт.

"На рынке явно ощущается дефицит идей и драйверов, и мы ожидаем, что боковой дрейф пока будет продолжаться", - указывает он.

