"ВТБ Мои Инвестиции" добавили Транснефть в топ-10 российских акций, исключили ЛУКОЙЛ

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, на фоне широких дисконтов на российскую нефть и приближения дивидендного сезона заменив бумаги "ЛУКОЙЛА" акциями "Транснефти", сообщается в материале брокера.

Текущий состав топ-списка: "МТС", "Транснефть", "Полюс", "Норильский Никель", "Газпром", "ДОМ.РФ", "Ростелеком", Сбербанк, "Озон", "Яндекс".

По оценкам экспертов брокера, без поступлений денежных потоков от иностранных активов выручка и EBITDA "ЛУКОЙЛа" по итогам 2026 года сократятся примерно на 20%. При этом более широкие ценовые дисконты на российскую нефть несут риски для наших прогнозов по свободному денежному потоку и дивидендам компании в 2026 году".

"В свою очередь, бизнес-модель "Транснефти" не подвержена рискам изменения курса рубля и цен на углеводороды. "Префы" обеспечат наибольшую дивидендную доходность в нефтегазовом секторе на горизонте следующих 12 месяцев - более 13%. При этом компания остается одной из самых дешевых в секторе по прогнозному мультипликатору EV/EBITDA за 2026 год - 1,4х", - пишет инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Станислав Клещев.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.