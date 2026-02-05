Совкомбанк сохраняет "негативную" оценку акций Софтлайна

Совкомбанк сохраняет "негативную" оценку акций ПАО "Софтлайн", уровни котировок бумаг не оправдываются текущими и прогнозными показателями, говорится в материале аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева.

Компания опубликовала сокращенные финансовые показатели за 12М25.

"Фактический показатель оборота оказался вблизи наших консервативных ожиданий, отклонившись на 4% от прогноза. Компания показала скор. EBITDA на уровне 8 млрд руб., что оказалось лучше наших прогнозов, - отмечают эксперты. - Однако эмитент не смог выполнить свой "гайденс" по увеличению оборота до 150 млрд руб. (отклонение составляет 12%), а также "гайденс" по увеличению скор. EBITDA до 9-10,5 млрд руб. (отклонение - 11% от нижней границы)".

Рост оборота "Софтлайна" составил всего 9% в 2025 году, с учетом того, что цены росли на 15-20% в течение года и в 2024 году был проведен ряд M&A сделок. При этом ни то, ни другое не позволило компании показать высокие темпы роста.

"Соответственно, мы оцениваем, что реальные объемы бизнеса сокращались в 2025 году (с учетом упомянутого роста оборота, M&A и индексации цен)", - говорится в обзоре Трошина и Легостаева.

"Мы сохраняем негативный взгляд на акции компании. Считаем, что уровни котировок бумаг не оправдываются текущими и прогнозными показателями", - пишут аналитики банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.