05 февраля 2026 года 11:05
"Газпромбанк Инвестиции" сохраняет "позитивную" оценку акций Сбербанка, Т-Технологий, ДОМ.РФ, ВТБ и Совкомбанка
"Газпромбанк Инвестиции" сохраняет "позитивную" оценку перспектив котировок акций Сбербанка, МКПАО "Т-Технологии", ПАО "ДОМ.РФ", ВТБ и Совкомбанка, говорится в комментарии аналитиков сервиса. Банк России опубликовал обзор о развитии банковского сектора в декабре 2025 года. Исходя из него, сектор по итогам 2025 года получил чистую прибыль в размере 3,5 трлн рублей после 3,8 трлн рублей годом ранее. Эксперты сервиса продолжают позитивно оценивать перспективы публичных компаний банковского сектора в среднесрочной перспективе, так как ожидают дальнейшего удешевления стоимости фондирования, расширения чистой процентной маржи, роста прибыльности сектора и восстановления кредитования на фоне дальнейшего цикла снижения ключевой ставки регулятора. Аналитики сохраняют позитивное мнение в части акций Сбербанка, МКПАО "Т-Технологии", ДОМ.РФ, ВТБ, Совкомбанка и считают их привлекательными для долгосрочных инвесторов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
