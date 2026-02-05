Индекс Мосбиржи останется в диапазоне 2700-2800 пунктов в четверг - ПСБ

Индекс Мосбиржи останется в диапазоне 2700-2800 пунктов в четверг, полагает управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова.

"Индекс Мосбиржи в среду снова не смог преодолеть "круглый" уровень 2800 пунктов, потерял 0,6% и опустился до 2767 пунктов, - отмечает аналитик в комментарии. - По факту, сохраняются повышенная волатильность и затяжной боковик на фоне неопределенности на геополитической арене и на фоне проинфляционных рисков".

Эксперт полагает, что в четверг индекс Мосбиржи также останется в диапазоне 2700-2800 пунктов в ожидании подробностей по итогам трехсторонних переговоров в ОАЭ. Из бумаг ввиду повышенной волатильности Крылова отдает предпочтение крепким внутренним историям - "Яндексу", Ozon и "Ленте".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.