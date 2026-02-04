.
04 февраля 2026 года 16:29

Курс пары рубль/юань не выйдет из диапазона 10,8-11,5 руб./юань в феврале - ПСБ

Курс пары рубль/юань, скорее всего, не выйдет из диапазона 10,8-11,5 руб./юань в феврале, полагает аналитик банка ПСБ Денис Попов.

"В феврале стоимость юаня, скорее всего, останется в устоявшемся в последний месяц диапазоне 10,8-11,5 руб./юань, - прогнозирует эксперт. - При этом движение котировок внутри него по-прежнему будет волатильным, с учетом их чувствительности к активному в последнее время новостному фону. Риски отката к декабрьским минимумам в районе 10,6 руб./юань оцениваем как умеренные. Стоимость доллара в феврале, по нашим оценкам, останется ниже 80 руб./$1 (целевой диапазон 75-80 руб./$1) и будет зависеть от траектории глобальной стоимости американской валюты".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
Ключевые слова:    РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ


Лента аналитики
05 февраля 2026 года 11:51
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций МДМГ
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "МД Медикал Груп" (МКПАО "МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя"), сообщается в комментарии старшего аналитика Марии Лукиной. Эмитент опубликовал операционные результаты за 4К25. "Сильная квартальная динамика выручки...    читать дальше
05 февраля 2026 года 11:26
Совкомбанк сохраняет "негативную" оценку акций Софтлайна
Совкомбанк сохраняет "негативную" оценку акций ПАО "Софтлайн", уровни котировок бумаг не оправдываются текущими и прогнозными показателями, говорится в материале аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева. Компания опубликовала сокращенные финансовые показатели за 12М25. "Фактический...    читать дальше
05 февраля 2026 года 11:05
"Газпромбанк Инвестиции" сохраняет "позитивную" оценку акций Сбербанка, Т-Технологий, ДОМ.РФ, ВТБ и Совкомбанка
"Газпромбанк Инвестиции" сохраняет "позитивную" оценку перспектив котировок акций Сбербанка, МКПАО "Т-Технологии", ПАО "ДОМ.РФ", ВТБ и Совкомбанка, говорится в комментарии аналитиков сервиса. Банк России опубликовал обзор о развитии банковского сектора в декабре 2025 года. Исходя из него, сектор...    читать дальше
05 февраля 2026 года 10:44
Рынок ОФЗ остается безыдейным на краткосрочном горизонте - ПСБ
Рынок рублевых гособлигаций остается безыдейным на краткосрочном горизонте, вероятно продолжение консолидации индекса RGBI в узком диапазоне 116-117 пунктов, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича. Аукционы Минфина в среду прошли...    читать дальше
05 февраля 2026 года 10:12
Волатильность на рынке акций РФ пока сохранится - "Цифра брокер"
Волатильность на российском рынке акций пока сохранится, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". "Инвесторы в четверг продолжат следить за ходом переговоров в Абу-Даби. Любые сигналы о деэскалации могут стать поводом для возвращения индекса Мосбиржи к уровням...    читать дальше
05 февраля 2026 года 09:29
Индекс Мосбиржи останется в диапазоне 2700-2800 пунктов в четверг - ПСБ
Индекс Мосбиржи останется в диапазоне 2700-2800 пунктов в четверг, полагает управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова. "Индекс Мосбиржи в среду снова не смог преодолеть "круглый" уровень 2800 пунктов, потерял 0,6% и опустился до 2767 пунктов, -...    читать дальше
05 февраля 2026 года 09:20
Рынки акций АТР падают вслед за техсектором, цены на нефть снижаются
Индекс Dow Jones в среду вырос, S&P 500 и Nasdaq снизились. Рынки акций АТР падают вслед за техсектором. Цены на нефть снижаются более чем на 2%, Brent торгуется около $68 за баррель    читать дальше
04 февраля 2026 года 19:01
Совкомбанк понизил рекомендацию для акций "Ви.ру" до "держать"
Совкомбанк понизил рекомендацию для акций ПАО "ВИ.ру" (бренд "ВсеИнструменты.ру") с "покупать" до "держать", сообщается в материале аналитика Сергея Зорина. С момента публикации отчета от 26 декабря 2025 года бумаги выросли на 15,6%, и, по оценке эксперта, приблизились к уровню справедливой...    читать дальше
04 февраля 2026 года 18:33
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям АЛРОСА с целевой ценой 43,3 руб
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям "АЛРОСА" с целевой ценой 43,3 рубля за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 4,2%, сообщается в материале аналитика Алексея Калачева. "Компания сохраняет финансовую устойчивость, однако 2026 год не обещает стать сильным для...    читать дальше
04 февраля 2026 года 18:01
Цена нефти Brent, вероятно, будет торговаться в феврале в диапазоне $63-68/барр. - "Цифра брокер"
Цена нефти Brent, вероятно, будет торговаться в феврале в диапазоне $63-68 за баррель, прогнозируют аналитики инвесткомпании "Цифра брокер". "На фоне сохраняющейся геополитической напряженности и профицитного баланса мирового рынка ценовая динамика российской нефти Urals остается более уязвимой по...    читать дальше
