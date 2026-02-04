Курс пары рубль/юань не выйдет из диапазона 10,8-11,5 руб./юань в феврале - ПСБ

Курс пары рубль/юань, скорее всего, не выйдет из диапазона 10,8-11,5 руб./юань в феврале, полагает аналитик банка ПСБ Денис Попов.

"В феврале стоимость юаня, скорее всего, останется в устоявшемся в последний месяц диапазоне 10,8-11,5 руб./юань, - прогнозирует эксперт. - При этом движение котировок внутри него по-прежнему будет волатильным, с учетом их чувствительности к активному в последнее время новостному фону. Риски отката к декабрьским минимумам в районе 10,6 руб./юань оцениваем как умеренные. Стоимость доллара в феврале, по нашим оценкам, останется ниже 80 руб./$1 (целевой диапазон 75-80 руб./$1) и будет зависеть от траектории глобальной стоимости американской валюты".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.