"БКС МИ" открыл торговую идею: покупать акции Роснефти с целью 482,2 руб

"БКС Мир инвестиций" открыл торговую идею "покупать акции "Роснефти" с целью 482,2 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 5 месяцев. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: до 20,5%, стоп-приказ: 385 руб., говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Андрея Смирнова.

"В начале 2026 года индекс Мосбиржи активно тестирует отметку около 2800 пунктов. Рынок находится в ожидании позитивных сдвигов во внешнем факторе, ориентируясь на продолжающиеся переговоры, - пишет эксперт. - В то же время, прослеживается постепенное ослабление влияния обновленных фискальных правил на динамику потребительских цен, что допускает постепенное снижение ключевой ставки. Одной из компаний, которая является очевидным бенефициаром позитивного сценария в рамках обоих факторов, является "Роснефть".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.