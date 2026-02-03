"Аэрофлот" остается историей ожиданий - "Цифра брокер"

"Аэрофлот" остается историей ожиданий, а не подтвержденного разворота, полагают аналитики "Цифра брокер".

Авиаперевозчик представил финансовые результаты по РСБУ за IV квартал и весь 2025 год:

- Выручка в IV квартале выросла на 2,7% год к году и составила 191,8 млрд рублей. В 2025 году выручка выросла на 6,7% год к году, до 760,4 млрд рублей.

- Чистый убыток в IV квартале вырос на 55,3%, до -6,8 млрд рублей. За 2025 год чистая прибыль выросла в 5,6 раза, до 123 млрд рублей.

- Коммерческие расходы за весь год выросли на 9,1% и составили 10,2 млрд рублей. Управленческие расходы за этот период составили 15,7 млрд рублей.

"Отчет "Аэрофлота" в целом оказался разочаровывающим, - пишут эксперты в комментарии. - Рост выручки не смог компенсировать давление со стороны затрат: себестоимость и операционные расходы продолжили расти быстрее доходов, что негативно отразилось на чистом и скорректированном результате прибыли".

Особенно настораживает аналитиков резкое снижение скорректированной прибыли - это слабый сигнал для инвесторов, рассчитывавших на выплату дивидендов. "Для инвестиционных выводов важно дождаться полной картины по международным стандартам, которая позволит оценить реальное качество прибыли и потенциал для дивидендов. Пока же "Аэрофлот" остается историей ожиданий, а не подтвержденного разворота", - делают вывод стратеги инвесткомпании.

