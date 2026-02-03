ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Северстали на уровне 1320 руб

ПСБ подтверждает прогнозную цену акций "Северстали" на уровне 1320 рублей за бумагу на горизонте 12 месяцев, говорится в комментарии аналитика банка Евгения Локтюхова.

Для "Северстали" 2025 год, судя по представленным компанией финансовым и операционным данным за 4К25, оказался ожидаемо непростым: выручка по его итогам составила 712,9 млрд руб. (-14% г/г), EBITDA - 137,6 млрд руб. (-42% г/г), чистая прибыль - 32 млрд руб. (-79% г/г), отмечает эксперт.

В качестве позитива Локтюхов отметил неплохие производственные показатели по итогам 2025 года: наращивание выплавки (чугун: +11,3% г/г; сталь: +4,3% г/г) и продаж металлопродукции (+3,6% г/г). А также сопоставимое с позапрошлогодним сезонное снижение доли ВДС (-4,5 п.п. в 4К2024). И, безусловно, минимальную долговую нагрузку, позволяющую "Северстали" реализовывать в полном объеме свои инвестиционные планы (189,4 млрд руб. +51,4% г/г).

"Представленные "Северсталью" результаты и прогнозы не меняют нашего позитивного взгляда на компанию и перспективы отрасли, - делает вывод эксперт банка. - Хотя мы по-прежнему ждем заметного улучшения со спросом на сталь лишь ближе к середине года, по мере снижения ставок, отмечаем, что текущие оценки компании пока не учитывают потенциал кратного наращивания доходов (ждем чистую прибыль в 2026 году на уровне 117 млрд руб.) и перспективу возврата к дивидендным выплатам".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.

