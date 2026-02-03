"Финам" повысил рейтинг акций Qualcomm до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций Qualcomm Inc. с "держать" до "покупать", сохранив целевую цену на уровне $178,4 за штуку, что предполагает потенциал роста на 16,9%, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Максима Абрамова.

"В январе акции компании снизились на 21% от локальных максимумов на фоне новостей Apple о разработке собственной модемной технологии, - отмечает эксперт. - Однако новости о стратегическом партнерстве с Volkswagen Group в сфере программно-определяемых автомобилей, а также развитие робототехнических технологий могут оказать поддержку котировкам в среднесрочной перспективе. При этом фундаментальные показатели и прогноз чистой прибыли на ближайшие годы существенно не изменились, поэтому мы не видим оснований для пересмотра целевой цены. Таким образом, текущее снижение котировок, на наш взгляд, формирует привлекательную точку входа".

Qualcomm - американский фаблесс-производитель чипсетов и разработчик технологий беспроводной связи.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.