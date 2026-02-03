Альфа-банк сохраняет рекомендацию "по рынку" для акций "Северстали" с целевой ценой 1015 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста около 3% с текущих уровней, сообщается в материале аналитиков Бориса Красноженова и Юлии Толстых.

"Северсталь" опубликовала итоги 2025 года по МСФО. Компания завершила год ростом производственных показателей и общего объема консолидированных продаж. Квартальная EBITDA ушла ниже консенсусных ожиданий, отмечают эксперты.

"При этом снижение EBITDA по итогам года на 42% и падение маржи соответствует отраслевым тенденциям, а консервативные ожидания по стальному рынку, транслированные менеджментом, совпадают с нашей рекомендацией по акциям "Северстали" - "по рынку", - пишут стратеги банка.

По их оценке, финансовое положение компании остается устойчивым. Соотношение чистого долга и EBITDA к концу года составило 0,16х. "Низкая база результатов за 4К25 предполагает улучшение показателей в 1К26, при этом прогноз менеджмента остается консервативным, - указывают Красноженов и Толстых. - Компания ожидает инерционного ухудшения спроса на сталь, но анонсирует рост производства стали на 9% в 2026 году, что на профицитном рынке не создает предпосылок для роста цен в сценарии ограниченной экспортной альтернативы. Мы осторожно оцениваем перспективы улучшения доходности по СДП в текущем году с учетом по-прежнему высоких капитальных затрат".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.