"Т-Инвестиции" присвоили акциям банка "Санкт-Петербург" рекомендацию "держать" с целевой ценой 333 рубля за бумагу без учета дивидендов. Потенциал роста к текущим котировкам составляет около 3%, говорится в материале аналитика Егора Дахтлера.

"Банк "Санкт-Петербург" сильно выиграл от периода высоких ставок, - пишет эксперт. - В 2023-2024 годах он показал рекордную прибыль за счет роста чистой процентной маржи и комиссионных доходов, низких расходов и стабильной клиентской базы. Рентабельность капитала доходила до 30%. Однако пик по доходам пройден. Чистая процентная маржа достигла максимума в начале 2025 года и начала снижаться. На этом фоне рост процентных доходов замедляется, а комиссионные уже не компенсируют выпадающий эффект так же эффективно, как в предыдущие годы".

Высокие ставки сделали кредиты менее доступными для клиентов, что привело к ухудшению качества заемщиков. Банку приходится наращивать резервы - это дополнительно давит на прибыль, указывает аналитик.

"Сейчас у банка "Санкт-Петербург" одни из самых низких расходов к доходам среди публичных банков. Тем не менее при ожидаемом снижении доходов этот показатель может ухудшиться, - прогнозирует Дахтлер. - После рекордных дивидендов в 2024 году банк снизил коэффициент выплат. Мы не ожидаем возврата к выплате 50% чистой прибыли в ближайшее время. Дивидендная доходность, по нашей оценке, составит около 8%".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.