Пара EUR/USD, вероятно, будет двигаться в диапазоне 1,175-1,190 на текущей неделе - "Т-Инвестиции"

Курс валютной пары евро/доллар (EUR/USD), вероятно, будет двигаться в диапазоне 1,175-1,190 на текущей неделе, предполагает младший аналитик брокера "Т-Инвестиции" Максим Стаханов.

Внимание инвесторов будет сосредоточено на заседании ЕЦБ и публикации данных по инфляции в еврозоне, отмечает эксперт.

Согласно консенсус-прогнозу, ИПЦ в январе может замедлиться до 1,7% (с 1,9% ранее).

Если решение по ставке вряд ли станет сюрпризом для рынка, то более существенное замедление инфляции, ниже целевого уровня 2%, может оказать давление на курс евро, говорится в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.