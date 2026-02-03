Рубль, вероятно, сохранит позиции в диапазонах 10,8-11,3 руб./юань и 75-81 руб./$1 в ближайшие дни - "Т-Инвестиции"

Курсы валютных пар юань/рубль и доллар/рубль в ближайшие дни, вероятно, сохранят относительно крепкие позиции в диапазонах 10,8-11,3 руб. за юань и 75-81 руб./$1 соответственно, считает главный экономист брокера "Т-Инвестиции" Софья Донец.

Эксперт отмечает в комментарии, что в фокусе на текущей неделе будут геополитика и валютные операции российских экспортеров, а также объявление Минфином объемов продажи валюты в феврале в рамках бюджетного правила (Донец ожидает сокращение операций примерно до 10 млрд руб. в день).

