Целевой диапазон для пары рубль/юань на следующую неделю расширен до 10,5-11,1 руб./юань - ПСБ

Целевой диапазон для пары рубль/юань на следующую неделю расширен до 10,5-11,1 руб./юань, говорится в комментарии аналитиков банка ПСБ.

"Рубль на текущей неделе продолжил тяготеть к укреплению, - отмечают эксперты. - Курс юаня откатывался ниже 10,8 рублей на фоне всплеска геополитического оптимизма, заметного ослабления позиций доллара на мировых валютных рынках и подготовки к налоговым выплатам. Но удержаться на минимумах недели не смог. Ближайшие перспективы курса, по нашему мнению, определят тональность геополитических новостей и отношение глобальных инвесторов к доллару. На следующую неделю целевой диапазон по курсу CNY/RUB расширяем до 10,5-11,1 руб.".

В свою очередь, нефть Brent смогла подняться в район $70/барр. на фоне перспектив роста напряженности на Ближнем Востоке, а также сильных холодов в США и Европе. Аналитики ПСБ считают, что геополитика продолжит поддерживать котировки на следующей неделе, но резкого обострения по линии США-Иран не ждут. В таком сценарии котировки Brent могут попытаться продвинуться чуть выше, но удержатся в верхней части диапазона $65-75/барр., полагают они.

