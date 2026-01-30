"Т-Инвестиции" понизили прогноз для курса рубля до 95 руб./$1 к концу 2026 года, говорится в стратегии аналитиков на 1К2026.

Рублю в базовом сценарии на 2026 год эксперты прогнозируют ослабление, хотя и более умеренное, чем ожидали ранее: в среднем около 95 руб/$1 к концу года.

Давление на курс, по их мнению, будут оказывать:

- стагнация экспортной выручки на фоне более низких цен на нефть;

- постепенное восстановление импорта после затяжной паузы;

- снижение ключевой ставки;

- сокращение операций Банка России по продаже валюты в рамках зеркалирования ФНБ.

"При этом опыт 2025 года показал, что прогнозировать динамику рубля в условиях новой реальности крайне сложно. Риски для базового сценария остаются повышенными и при прочих равных смещены в сторону более крепкого рубля", - отмечают стратеги.

