Участие в размещении бондов НоваБев Групп интересно при ставке купона не ниже 15,50% - инвестбанк "Синара"

Участие в размещении облигаций "НоваБев Групп" серии 003Р-02 со сроком обращения 3 года интересно при ставке купона не ниже 15,50%, считают эксперты инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин и Эльдар Каров.

"НоваБев Групп" 2 февраля планирует провести сбор заявок на 3-летний выпуск облигаций серии 003Р-02 объемом 3 млрд руб. Купонный период - месяц. По бумаге предусмотрена амортизация.

"Заявленный ориентир по купону - не выше 16,00% (доходность к погашению 17,23%) - предполагает довольно большую премию ко вторичному рынку, - отмечают эксперты. - Мы считаем участие в размещении интересным, даже если купон уменьшится, но не окажется ниже 15,50% (YTM 16,65%)".

Ввиду постепенного роста доходностей ОФЗ в последние недели и отсутствия соответствующей реакции в корпоративных бумагах спреды по обязательствам эмитентов с высоким кредитным рейтингом заметно сузились и сейчас, если брать облигации компаний нефинансового сектора с рейтингом АА и дюрацией 1,5-2,5 года, находятся в пределах 120-170 б. п., констатируют Афонин и Каров.

"Обращающийся выпуск "НоваБев Групп" серии 003Р-01 с дюрацией два года торгуется со спредом 100-120 б. п. к кривой ОФЗ, а условия близкой по дюрации новой бумаги предполагают премию в 220 б. п., то есть выше собственных выпусков и рынка в целом, - указывают аналитики инвестбанка. - Мы считаем участие в предстоящем размещении интересным при условии снижения первоначального ориентира по купону не более чем на 50 б. п. - до 15,50%, что дает доходность к погашению 16,65% и соответствует спреду в 170 б. п.".

