29 января 2026 года 18:11
"Эйлер" снизил оценку акций АЛРОСА на 25%, сохранив рекомендацию "покупать"
Аналитическая компания "Эйлер" понизила прогнозную стоимость акций "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) с 80 рублей до 60 рублей за штуку, сообщается в обзоре компании. Рекомендация "покупать" при этом для этих бумаг была сохранена. Как отмечают аналитики, при текущих ценах и курсе рубля компания ежегодно зарабатывает EBITDA в размере 40-50 млрд рублей (соответствует оценке около 10х по EV/EBITDA на 12 месяцев) при умеренно отрицательном денежном потоке. "Поскольку выручка компании полностью номинирована в валюте, финансовые показатели "АЛРОСА" имеют достаточно высокую чувствительность к курсу (большая часть издержек номинирована в рублях). Поэтому ослабление рубля сможет несколько улучшить ситуацию, однако не станет разворотным моментом для инвестиционного кейса компании", - пишут они. По мнению экспертов, для полноценного разворота инвестиционного кейса "АЛРОСА" необходимо восстановление цен на алмазы. "De Beers после 2022 года начала предлагать покупателям большие скидки, что, по нашим оценкам, вынуждает "АЛРОСА" действовать так же. Это привело к существенной коррекции цен на глобальном рынке алмазов (последнее официальное снижение De Beers объявила в январе 2026 года), и учитывая специфику рынка, мы не ожидаем разворота в тренде, пока De Beers не станет независимой компанией (сейчас Anglo American планирует продажу или выделение De Beers в отдельную компанию)", - говорится в обзоре. "Потенциальное ослабление рубля помогло бы стабилизировать ситуацию, однако для разворота в инвестиционном кейсе необходим рост цен на алмазное сырье через восстановление дисциплины предложения. Ввиду более медленного, чем мы изначально ожидали, восстановления рынка и снижения нашего прогноза цен на алмазы в 2026-2027 гг. мы понижаем прогнозную цену акций "АЛРОСА" (полная доходность 46%), сохраняя рекомендацию "покупать", - пишут аналитики. Прогнозы "Эйлера": Прогноз 2026г (стар.) 2027г (стар.) 2026г (нов.) 2027г (нов.) Средний курс USD/RUB 106 110 92 100 Средняя цена юв. камня, $/карат 164 188 130 143 Объем продаж, млн карат 36 37 25 28 Объем продаж юв. камней, млн карат 25,2 25,9 17,5 19,6 Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Финмаркет/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АЛРОСА-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИИ
.
