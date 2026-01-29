Волатильность в акциях Microsoft пока останется повышенной - инвестбанк "Синара"

Волатильность в акциях Microsoft Corp., вероятно, останется повышенной в ближайшее время, считают аналитики инвестиционного банка "Синара".

Акции эмитента на премаркете снижаются в цене на 6,3% после выхода отчетности за 4К25, зафиксировавшей рост капитальных расходов на 66% (до $37,5 млрд) при консенсус-прогнозе в $36,2 млрд, отмечают эксперты.

Инвесторов к тому же настораживает, что окупаемость инвестиций в развитие искусственного интеллекта займет больше времени, чем ожидалось, обращают внимание они.

Вместе с тем, говорится в комментарии, квартальные финансовые результаты оказались лучше ожиданий: выручка увеличилась на 17% (до $81,27 млрд), превысив прогноз рынка в $80,27 млрд, скорректированная прибыль на акцию составила $4,14 против $3,97 в опросе LSEG.

"В ближайшее время повышенная активность продавцов в бумаге сохранится, на наш взгляд", - указывают аналитики инвестбанка.

