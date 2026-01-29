Штурм отметки 2800п индекса Мосбиржи в четверг будет продолжен - "Алор Брокер"

Штурм отметки 2800 пунктов индекса Мосбиржи в четверг будет продолжен, говорится в комментарии аналитиков "Алор Брокер".

"Индекс Мосбиржи в среду вновь доходил до отметки 2800 пунктов, но отразился от нее и снизился на 0,2%, - напоминают эксперты. - В четверг штурм отметки будет продолжен, однако для успеха явно не хватает позитивных новостей. Геополитика пока противоречива, но негатива чуть больше, о чем говорит снижение акций "Аэрофлота", сильно откликающихся на новости такого рода, на 1,2%".

Аналитики обращают внимание на ожидаемое снижение инфляции после скачка в начале января из-за повышения НДС. Так, за неделю по 26 января рост потребительских цен снизился с 0,45% до 0,19%, годовой показатель сократился с 6,46% до 6,43%. Однако, по мнению стратегов, абсолютные цифры слишком высоки, чтобы быть уверенными в снижении ключевой ставки 13 февраля хотя бы на 0,5 п.п.

