"Велес Капитал" повысил целевую цену акций Норникеля до 201 руб

"Велес Капитал" повысил целевую цену акций ГМК "Норильский никель" до 201 руб. за штуку, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Василия Данилова.

"Норникель" представил нейтральные операционные результаты за 4-й квартал и весь 2025 год, - пишет эксперт. - Квартальное производство меди и металлов платиновой группы (МПГ) показало сильный рост, а фактические показатели 2025 года оказались близки к верхним границам производственного плана. В то же время по итогам прошлого года выпуск ключевых металлов "Норникеля" продемонстрировал снижение, которое продолжится и в текущем году".

Однако аналитик полагает, что ценовое ралли в цветных металлах и распродажа накопленных компанией избыточных запасов готовой продукции позволят существенно нарастить финансовые результаты в 2026 году.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.