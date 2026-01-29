Рубль, вероятно, пока продолжит консолидацию в районе 10,8-11 руб./юань - ПСБ

Курс валютной пары юань/рубль, вероятно, продолжит консолидацию в районе 10,8-11 руб. за юань в ближайшие торговые дни, полагает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов.

Поддержку рублю продолжают оказывать продажи валюты Банком России, рост цен на нефть на фоне обострения ситуации вокруг Ирана и развивающееся глобальное ослабление доллара, указывает аналитик в обзоре.

Также, отмечает он, против ослабления рубля продолжает действовать среднесрочный фактор, ограничивающий рост спроса на иностранную валюту - слабость импорта на фоне наблюдаемого торможения внутреннего спроса.

"Заметного изменения ситуации на валютном рынке до конца текущей недели не ждем. Прогнозируем продолжение бокового движения в диапазоне 10,8-11,2 руб. за юань", - пишет Попов в материале ПСБ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.