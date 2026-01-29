Индекс Мосбиржи предпримет новые попытки ухода выше 2800п в четверг - ПСБ

Индекс Мосбиржи предпримет новые попытки ухода выше уровня в 2800 пунктов на торгах в четверг, что может открыть пространство для роста в направлении 3000 пунктов, прогнозирует начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

Геополитические ожидания остаются в целом позитивными, также растущий рынок нефти и в целом неплохая недельная инфляция, отмечает эксперт в комментарии.

"Из секторов рекомендуем обратить внимание в первую очередь на акции сталелитейщиков, технически смотрящихся уже весьма обнадеживающе, - указывает Локтюхов. - Ждем позитивных новостей со "Дня инвестора" ГК "Самолет", акции которого, как и ряд других девелоперов, также пытаются нащупать опору для роста".

