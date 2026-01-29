Индекс Мосбиржи будет консолидироваться на текущих уровнях до конца недели - БКС Экспресс

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет консолидироваться на достигнутых уровнях до конца текущей недели, говорится в материале эксперта Михаила Зельцера на портале БКС Экспресс.

"Бенчмарк опять не взял планку 2800 пунктов, но подходы еще будут. Участники пока не готовы покупать широкий рынок в обстановке геополитической и монетарной неопределенности, но отдельные бумаги пользуются огромным спросом на фоне ожиданий корпоративных событий, - пишет аналитик. - Техническое сопротивление на круглых 2800 пунктах усиливается, но в будущем может выступить сигнальным уровнем для активной игры на повышение - когда перевалят выше, то скорость подъема резко увеличится".

По мнению Зельцера, в оставшиеся две торговые сессии текущей недели вероятна консолидация индекса на достигнутых уровнях, а скачок волатильности следует ждать после выходных, когда должны состояться очередные переговоры по украинскому вопросу в ОАЭ (1 февраля).

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.