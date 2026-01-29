.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Индекс Мосбиржи будет консолидироваться на текущих уровнях до конца недели - БКС Экспресс
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
29 января 2026 года 09:28
Индекс Мосбиржи будет консолидироваться на текущих уровнях до конца недели - БКС Экспресс
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет консолидироваться на достигнутых уровнях до конца текущей недели, говорится в материале эксперта Михаила Зельцера на портале БКС Экспресс. "Бенчмарк опять не взял планку 2800 пунктов, но подходы еще будут. Участники пока не готовы покупать широкий рынок в обстановке геополитической и монетарной неопределенности, но отдельные бумаги пользуются огромным спросом на фоне ожиданий корпоративных событий, - пишет аналитик. - Техническое сопротивление на круглых 2800 пунктах усиливается, но в будущем может выступить сигнальным уровнем для активной игры на повышение - когда перевалят выше, то скорость подъема резко увеличится". По мнению Зельцера, в оставшиеся две торговые сессии текущей недели вероятна консолидация индекса на достигнутых уровнях, а скачок волатильности следует ждать после выходных, когда должны состояться очередные переговоры по украинскому вопросу в ОАЭ (1 февраля). Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
29 января 2026 года 11:16
Акции ГМК "Норильский никель" сохраняют привлекательность для долгосрочных вложений в сложившихся условиях, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эмитент представил производственные результаты за 2025 год, а также раскрыл план на 2026 год. Эксперты сервиса нейтрально оценивают... читать дальше
.29 января 2026 года 10:59
Вероятно продолжение консолидации индекса RGBI в узком диапазоне 116-117 пунктов в четверг, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. "Рынок ОФЗ в среду продолжил торговаться в боковике в диапазоне 116-117 пунктов по индексу RGBI, - отмечает... читать дальше
.29 января 2026 года 10:42
Штурм отметки 2800 пунктов индекса Мосбиржи в четверг будет продолжен, говорится в комментарии аналитиков "Алор Брокер". "Индекс Мосбиржи в среду вновь доходил до отметки 2800 пунктов, но отразился от нее и снизился на 0,2%, - напоминают эксперты. - В четверг штурм отметки будет продолжен, однако... читать дальше
.29 января 2026 года 10:26
"Велес Капитал" повысил целевую цену акций ГМК "Норильский никель" до 201 руб. за штуку, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Василия Данилова. "Норникель" представил нейтральные операционные результаты за 4-й квартал и весь 2025 год, - пишет... читать дальше
.29 января 2026 года 10:09
Курс валютной пары юань/рубль, вероятно, продолжит консолидацию в районе 10,8-11 руб. за юань в ближайшие торговые дни, полагает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов. Поддержку рублю продолжают оказывать продажи валюты Банком России, рост цен на нефть на фоне... читать дальше
.29 января 2026 года 09:48
Индекс Мосбиржи предпримет новые попытки ухода выше уровня в 2800 пунктов на торгах в четверг, что может открыть пространство для роста в направлении 3000 пунктов, прогнозирует начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов. Геополитические ожидания остаются в... читать дальше
.29 января 2026 года 09:13
Акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) сохраняют привлекательность для долгосрочных покупок, сочетая в себе высокие темпы роста бизнеса и дивиденды, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эмитент представил операционные результаты за четвертый квартал и двенадцать месяцев 2025... читать дальше
.29 января 2026 года 09:10
Dow Jones и S&P 500 почти не изменились по итогам торгов в среду, Nasdaq вырос. Рынки акций Азии не демонстрируют единой динамики в среду. Нефть активно дорожает в четверг на геополитических рисках, Brent торгуется у $69,3 за баррель. читать дальше
.28 января 2026 года 19:00
Цена акций банка "Санкт-Петербург" может вырасти до 365 руб. в ближайшие 4 месяца - "ВТБ Мои Инвестиции"
Цена акций банка "Санкт-Петербург" может вырасти до 365 руб. в ближайшие 4 месяца, полагают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции". "Банк "Санкт-Петербург" - компания, которая проигрывает от cнижения ключевой ставки. При ее высоком значении банк зарабатывал на размещении свободных средств на денежном... читать дальше
.28 января 2026 года 18:30
Аналитики инвестиционной компании "АКБФ" понизили целевую цену обыкновенных акций Сбербанка с 530,86 руб. до 442,77 руб., привилегированных - с 512,85 руб. до 430,53 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 46% и 42% соответственно и рекомендацию "покупать", сообщается в... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.