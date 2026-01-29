Акции X5 сохраняют привлекательность для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) сохраняют привлекательность для долгосрочных покупок, сочетая в себе высокие темпы роста бизнеса и дивиденды, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Эмитент представил операционные результаты за четвертый квартал и двенадцать месяцев 2025 года. Рост выручки за год составил 18,8%, достигнув отметки 4,64 трлн рублей.

"Компания отчиталась в рамках наших ожиданий, однако темпы роста бизнеса в четвертом квартале замедлились. Мы считаем, что X5 продолжит активное развитие магазинов "Пятерочка", дискаунтеров "Чижик", франшизы "ОКОЛО" и цифровых бизнесов, - пишут эксперты в комментарии. - Полагаем, что акции сохраняют привлекательность для долгосрочного инвестора, сочетая в себе высокие темпы роста бизнеса и дивиденды".

