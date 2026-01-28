Целью восстановления юаня может стать отметка 11,2 руб./юань - "БКС МИ"

Целью восстановления юаня может стать отметка 11,2 руб./юань, полагает эксперт "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Рубль на старте сессии среды резко укрепился к юаню, но вскоре сдал позиции и консолидировался в небольшом минусе, - отмечает аналитик в комментарии. - Фактор налогового периода сошел на нет. Сегодня пик фискальных платежей экспортеров, которые для этого уже обменяли иностранную валюту на рубли. В результате ее дополнительное предложение ушло с рынка, что может постепенно усиливать давление на курс рубля".

Причиной этого, по мнению Бабина, может послужить по-прежнему ограниченное поступление инвалюты от экспорта, находящегося под давлением подешевевшей в предыдущие месяцы нефти, санкций, а также большого геополитического дисконта в стоимости российского сырья, поставляемого за рубеж.

"Правда, спрос на валюту остается слабым из-за снижения потребительской и деловой активности, традиционно происходящего в начале года после предпраздничного всплеска, - подчеркивает эксперт. - Это будет удерживать рубль от более быстрого ослабления. Пара CNY/RUB в среду приближалась к уровню 11 руб./юань, но преодолеть это сопротивление не сумела. Если все же удастся над ним закрепиться, следующей целью восстановления юаня может выступить район двухнедельной вершины 11,2 руб./юань".

