.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Целью восстановления юаня может стать отметка 11,2 руб./юань - "БКС МИ"
.
Динамика мировых рынков
.
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
.
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
.
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
28 января 2026 года 17:50

Целью восстановления юаня может стать отметка 11,2 руб./юань - "БКС МИ"

Целью восстановления юаня может стать отметка 11,2 руб./юань, полагает эксперт "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Рубль на старте сессии среды резко укрепился к юаню, но вскоре сдал позиции и консолидировался в небольшом минусе, - отмечает аналитик в комментарии. - Фактор налогового периода сошел на нет. Сегодня пик фискальных платежей экспортеров, которые для этого уже обменяли иностранную валюту на рубли. В результате ее дополнительное предложение ушло с рынка, что может постепенно усиливать давление на курс рубля".

Причиной этого, по мнению Бабина, может послужить по-прежнему ограниченное поступление инвалюты от экспорта, находящегося под давлением подешевевшей в предыдущие месяцы нефти, санкций, а также большого геополитического дисконта в стоимости российского сырья, поставляемого за рубеж.

"Правда, спрос на валюту остается слабым из-за снижения потребительской и деловой активности, традиционно происходящего в начале года после предпраздничного всплеска, - подчеркивает эксперт. - Это будет удерживать рубль от более быстрого ослабления. Пара CNY/RUB в среду приближалась к уровню 11 руб./юань, но преодолеть это сопротивление не сумела. Если все же удастся над ним закрепиться, следующей целью восстановления юаня может выступить район двухнедельной вершины 11,2 руб./юань".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.


.
Лента аналитики
29 января 2026 года 11:16
Акции Норникеля сохраняют привлекательность для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции ГМК "Норильский никель" сохраняют привлекательность для долгосрочных вложений в сложившихся условиях, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эмитент представил производственные результаты за 2025 год, а также раскрыл план на 2026 год. Эксперты сервиса нейтрально оценивают...    читать дальше
.
29 января 2026 года 10:59
Вероятно продолжение консолидации индекса RGBI в узком диапазоне - ПСБ
Вероятно продолжение консолидации индекса RGBI в узком диапазоне 116-117 пунктов в четверг, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. "Рынок ОФЗ в среду продолжил торговаться в боковике в диапазоне 116-117 пунктов по индексу RGBI, - отмечает...    читать дальше
.
29 января 2026 года 10:42
Штурм отметки 2800п индекса Мосбиржи в четверг будет продолжен - "Алор Брокер"
Штурм отметки 2800 пунктов индекса Мосбиржи в четверг будет продолжен, говорится в комментарии аналитиков "Алор Брокер". "Индекс Мосбиржи в среду вновь доходил до отметки 2800 пунктов, но отразился от нее и снизился на 0,2%, - напоминают эксперты. - В четверг штурм отметки будет продолжен, однако...    читать дальше
.
29 января 2026 года 10:26
"Велес Капитал" повысил целевую цену акций Норникеля до 201 руб
"Велес Капитал" повысил целевую цену акций ГМК "Норильский никель" до 201 руб. за штуку, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Василия Данилова. "Норникель" представил нейтральные операционные результаты за 4-й квартал и весь 2025 год, - пишет...    читать дальше
.
29 января 2026 года 10:09
Рубль, вероятно, пока продолжит консолидацию в районе 10,8-11 руб./юань - ПСБ
Курс валютной пары юань/рубль, вероятно, продолжит консолидацию в районе 10,8-11 руб. за юань в ближайшие торговые дни, полагает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов. Поддержку рублю продолжают оказывать продажи валюты Банком России, рост цен на нефть на фоне...    читать дальше
.
29 января 2026 года 09:48
Индекс Мосбиржи предпримет новые попытки ухода выше 2800п в четверг - ПСБ
Индекс Мосбиржи предпримет новые попытки ухода выше уровня в 2800 пунктов на торгах в четверг, что может открыть пространство для роста в направлении 3000 пунктов, прогнозирует начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов. Геополитические ожидания остаются в...    читать дальше
.
29 января 2026 года 09:28
Индекс Мосбиржи будет консолидироваться на текущих уровнях до конца недели - БКС Экспресс
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет консолидироваться на достигнутых уровнях до конца текущей недели, говорится в материале эксперта Михаила Зельцера на портале БКС Экспресс. "Бенчмарк опять не взял планку 2800 пунктов, но подходы еще будут. Участники пока не готовы покупать широкий рынок в...    читать дальше
.
29 января 2026 года 09:13
Акции X5 сохраняют привлекательность для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) сохраняют привлекательность для долгосрочных покупок, сочетая в себе высокие темпы роста бизнеса и дивиденды, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эмитент представил операционные результаты за четвертый квартал и двенадцать месяцев 2025...    читать дальше
.
29 января 2026 года 09:10
Нефть активно дорожает
Dow Jones и S&P 500 почти не изменились по итогам торгов в среду, Nasdaq вырос. Рынки акций Азии не демонстрируют единой динамики в среду. Нефть активно дорожает в четверг на геополитических рисках, Brent торгуется у $69,3 за баррель.    читать дальше
.
28 января 2026 года 19:00
Цена акций банка "Санкт-Петербург" может вырасти до 365 руб. в ближайшие 4 месяца - "ВТБ Мои Инвестиции"
Цена акций банка "Санкт-Петербург" может вырасти до 365 руб. в ближайшие 4 месяца, полагают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции". "Банк "Санкт-Петербург" - компания, которая проигрывает от cнижения ключевой ставки. При ее высоком значении банк зарабатывал на размещении свободных средств на денежном...    читать дальше
.
Страница 1 из 12
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.