Индекс Мосбиржи может закрепиться выше 2800п - ПСБ

Индекс Мосбиржи может закрепиться выше уровня в 2800 пунктов в ближайшее время, считает управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова.

Позитивные ожидания по украинскому вопросу по мере приближения 1 февраля способствуют оживлению спроса на ключевые "голубые фишки", отмечает аналитик.

"Полагаем, что на этом фоне индекс Мосбиржи может попытаться закрепиться выше 2800 пунктов, - говорится в материале ПСБ. - Мы здесь выделяем акции "Газпрома", которые добавили во вторник в модельный портфель, как чувствительные к геополитике и первыми реагирующими на возможный позитивный исход по мере приближения нового этапа переговоров. Определенной поддержкой эмитенту служат и растущие цены на газ в Европе в условиях недостатка его в ПХГ при сохраняющихся аномальных холодах в регионе".

"Отмечаем также МКПАО "Озон", его капитализация во вторник впервые в истории превысила 1 трлн руб. Нам компания нравится: она уверенно наращивает GMV за счет роста числа заказов и частотности покупок, при этом рост операционных расходов управляем, что позволяет хорошими темпами увеличивать и рентабельность, - указывает Крылова в материале. - За 9М25 рентабельность скорр.EBITDA составила 16,4% против 5,8% годом ранее. В конце февраля эмитент отчитается за 4К25, мы ожидаем крепких результатов".

