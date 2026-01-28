Рубль будет торговаться в диапазоне 10,5-11,1 руб./юань в ближайшее время - ПСБ

Валютная пара юань/рубль будет торговаться в диапазоне 10,5-11,1 руб. за юань в ближайшее время, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"Позитивные геополитические ожидания, несмотря на завершение в среду налоговых выплат, формируют условия для новых попыток отката китайской валюты к декабрьским минимумам, - пишет эксперт в комментарии. - Также поддержкой рублю способны выступить ослабления доллара на мировых рынках и развитие роста нефтяных котировок (фьючерс на нефть марки Brent превысил $68 за баррель на угрозах обострения ситуации вокруг Ирана). Расширяем целевой диапазон по курсу юаня до 10,5-11,1 руб."

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.