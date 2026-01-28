Индекс Мосбиржи продолжит движение в диапазоне 2750-2820п в ближайшие дни - "Цифра брокер"

Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит движение в диапазоне 2750-2820 пунктов в ближайшие торговые дни, полагают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Российские фондовые индексы во вторник показали разнонаправленную динамику, констатируют эксперты: индекс Мосбиржи поднялся на 0,48% (до 2781,39 пункта), в то время как индекс РТС снизился на 0,23% (до 1144,58 пункта) на фоне умеренного укрепления рубля.

"Мы полагаем, что в ближайшие дни индекс Мосбиржи продолжит движение в диапазоне 2750-2820 пунктов", - говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании.

Поддержку рынку, по их мнению, могут оказать новости о следующем раунде трехсторонних переговоров по урегулированию украинского вопроса, запланированном на 1 февраля 2026 года.

