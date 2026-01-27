"БКС МИ" понизил прогнозную цену акций Salesforce до $261

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость акций Salesforce Inc. с $290 до $261 за штуку на горизонте года, улучшив взгляд на бумаги с "нейтрального" до "позитивного", сообщается в материале аналитиков.

"Акции Salesforce находились под давлением в течение всего 2025 года из-за сравнительно невысоких темпов роста и непростой конъюнктуры в секторе ПО, - пишут эксперты. - С учетом распродаж в секторе ПО на фоне растущей конкуренции со стороны ИИ оценки в секторе заметно снизились, а акции Salesforce пришли к привлекательным значениям". Улучшаем взгляд с "Нейтрального" до "Позитивного", но понижаем целевую цену с $290 до $261.

Salesforce Inc. - американская компания, ставшая мировым лидером в сфере облачных CRM-систем. Она предлагает комплексную платформу для управления продажами, маркетингом, обслуживанием клиентов, электронной коммерцией и аналитикой.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.