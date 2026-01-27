Акции НоваБев остаются интересными для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "НоваБев Групп" остаются интересными для долгосрочных, а не спекулятивных покупок, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Мы нейтрально оцениваем операционные результаты компании за 2025 год, - пишут они. - Общий объем отгрузок алкогольного сегмента сохранил устойчивость, однако темпы роста бизнеса розничной сети Винлаб замедлились, а прирост новых магазинов составил 6,6% г/г. Считаем, что акции "НоваБев" остаются интересными, но для долгосрочного, а не спекулятивного инвестора".

