"Финам" понизил рейтинг обыкновенных акций Башнефти до "продавать"

"Финам" понизил рейтинг обыкновенных акций "Башнефти" с "держать" до "продавать", сохранив целевую цену на уровне 1286 руб. за бумагу, что предполагает потенциал снижения на 17,7%, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Сергея Кауфмана.

"Обыкновенные акции "Башнефти" сохраняют аномально высокую премию по отношению к "префам". При этом с начала года они без видимых причин выросли на 8%, хотя прогнозная дивидендная доходность по обыкновенным акциям остается крайне скромной, - пишет эксперт. - Дополнительно на акции "Башнефти" давят негативная рыночная конъюнктура и слухи о том, что правительство Башкортостана хочет продать часть своего пакета в компании".

Рейтинг "префов" "Башнефти" остается на уровне "держать" с прогнозной стоимостью 989 руб., что соответствует потенциалу роста на 8,2% соответственно. Привилегированные акции могут быть интересны при более положительной конъюнктуре, считает Кауфман.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.