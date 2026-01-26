.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "БКС МИ" понизил оценку акций AMD до "негативной"
26 января 2026 года 16:16
"БКС МИ" понизил оценку акций AMD до "негативной"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил оценку акций разработчика микросхем Advanced Micro Devices (AMD) до "негативной", повысив при этом прогнозную стоимость бумаг до $243 за штуку, сообщается в материале аналитика Андрея Саенко. "Котировки акций компании в начале октября 2025 года взлетели на 43% на новостях, что OpenAI купит 6ГВт вычислительных мощностей AMD. Однако позитивная динамика сохранилась и потом. И хотя мы немного повышаем целевую цену, считаем, бумаги эмитента сейчас неинтересными для покупки. Потенциал снижения стоимости, по нашей оценке, равен 6% на горизонте года", - пишет эксперт. "Мы по-прежнему считаем, что фокус на соотношении цены и качества, а не производительность любой ценой, будет набирать актуальность и позволит AMD извлечь максимум выгоды из тренда на оптимизацию вложений, - говорится в обзоре инвесткомпании. - Тем не менее отмечаем влияние общих рисков для сектора. Они связаны с замедлением роста вложений у крупнейших облачных провайдеров в вычислительные мощности для ИИ. Кроме того, растет скепсис рынка, который теперь смотрит на подтверждение монетизации ИИ для конечного спроса". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: США-AMD-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
