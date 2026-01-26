Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций Novabev Group с прогнозной стоимостью на уровне 535 рублей за штуку, несмотря на ожидаемо слабый операционный отчет, говорится в комментарии ведущего аналитика брокера "Т-Инвестиции" Александра Самуйлова.

"Мы ожидаем, что ближайшие финансовые результаты также будут достаточно слабыми. В то же время, по нашим прогнозам, компания сможет показать значительный рост выручки и EBITDA в 2026 году, а потенциальное IPO "ВинЛаба" может выступить дополнительным драйвером роста котировок бумаг холдинга", - пишет эксперт.

