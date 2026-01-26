Долговой рынок РФ останется под умеренным давлением на текущей неделе - инвестбанк "Синара"

Долговой рынок РФ останется под умеренным давлением на текущей неделе, считают аналитики инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин и Эльдар Каров.

"На этой неделе долговой рынок по-прежнему будет под умеренным давлением и доходности ОФЗ останутся на текущих уровнях либо еще немного подрастут, - прогнозируют эксперты. -На минувшей неделе рост доходностей в корпоративных выпусках оказался скромнее, чем мы ожидали, особенно в рейтинговой группе А, но на наступившей неделе, по нашему мнению, коррекция продолжится, а доходности станут расти, скорее всего, более высокими темпами, пытаясь догнать изменения, имевшие место в госбумагах на протяжении уже двух последних недель".

Ключевыми событиями для рынка традиционно выступят аукционы Минфина и публикация данных по недельной инфляции, подчеркивается в обзоре банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.