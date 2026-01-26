Акции Т-Технологий, Озона и ВК будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс

Акции "Т-Технологий", МКПАО "Озон" и "ВК" будут интересны на текущей неделе, полагает аналитик БКС Экспресс Василий Буянов.

"Котировки "Т-Технологий" продолжают рост. Теперь бумага смогла закрепиться выше верхней границы кратковременного боковика на уровне 3280 руб., - пишет эксперт в комментарии. - Кратковременная стагнация на прошлой неделе позволила сбить перекупленность в акциях. Теперь ближайшее препятствие будет лишь у максимума августа 2025 года - в районе 3450 руб. В позитивном сценарии ожидаем, что бумаги "Т-Технологий" продолжат дорожать и к концу недели будут торговаться в диапазоне 3400-3430 руб.".

Акции "Озона" двигаются в резком восходящем тренде с декабря 2025 года и прибавили уже больше 23%. Буянов напоминает, что такая же активная просадка в начале января позволила индикаторам разворота тренда выйти из области перекупленности и снизить градус напряженности в акциях.

По мнению аналитика, после преодоления сопротивления в районе 4500 руб. в ближайшее время есть все шансы достигнуть исторического максимума. По его мнению, в ближайшее время котировки "Озона" продолжат рост и за неделю подорожают до 4650-4700 руб. в позитивном сценарии.

"Акции "ВК" продолжают движение в восходящем тренде с ноября 2025 года, - отмечает эксперт БКС. - Инвесторам уже удалось сформировать крепкий восходящий канал, от нижней границы которого акции развивают отскок. Сейчас бумаги встретили сопротивление в районе его срединной линии. Однако ожидаем здесь не завершения роста, а лишь короткую паузу - чтобы накопить сил для рывка к верхней границе восходящего тренда. Полагаем, что в позитивном сценарии к концу недели акции "ВК" будут торговаться в коридоре 310-313 руб. (2,5-3,6%)".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.