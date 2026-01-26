Участие в размещении бондов Акрона интересно при ставке купона не ниже 7,25% - инвестбанк "Синара"

Участие в размещении облигаций "Акрона" серии БО-002Р-02 со сроком обращения 2,6 года интересно при ставке купона не ниже 7,25%, считают эксперты инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин и Эльдар Каров.

"Акрон" на 28 января планирует сбор заявок на размещение облигаций БО-002Р-02 объемом не менее CNY1 млрд со сроком обращения 2,6 года. Условия выпуска предусматривают амортизацию, с учетом которой расчетная дюрация составляет 2,3 года. Купонный период - месяц. Ориентир по купону - 7,25-7,50% (YTM - 7,50-7,76%). Дата начала размещения - 2 февраля.

"Заявленные ориентиры соответствуют рыночным уровням по бумагам самого эмитента. Размещение может быть интересным, если ставку купона установят не меньше, чем нижняя граница диапазона, - 7,25% (YTM - 7,50%)", - отмечают эксперты инвестбанка.

