.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Участие в размещении бондов Акрона интересно при ставке купона не ниже 7,25% - инвестбанк "Синара"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
26 января 2026 года 13:56
Участие в размещении бондов Акрона интересно при ставке купона не ниже 7,25% - инвестбанк "Синара"
Участие в размещении облигаций "Акрона" серии БО-002Р-02 со сроком обращения 2,6 года интересно при ставке купона не ниже 7,25%, считают эксперты инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин и Эльдар Каров. "Акрон" на 28 января планирует сбор заявок на размещение облигаций БО-002Р-02 объемом не менее CNY1 млрд со сроком обращения 2,6 года. Условия выпуска предусматривают амортизацию, с учетом которой расчетная дюрация составляет 2,3 года. Купонный период - месяц. Ориентир по купону - 7,25-7,50% (YTM - 7,50-7,76%). Дата начала размещения - 2 февраля. "Заявленные ориентиры соответствуют рыночным уровням по бумагам самого эмитента. Размещение может быть интересным, если ставку купона установят не меньше, чем нижняя граница диапазона, - 7,25% (YTM - 7,50%)", - отмечают эксперты инвестбанка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКРОН-БОНДЫ-АНАЛИТИКА
.
26 января 2026 года 19:02
Финансовая отчетность банка "Санкт-Петербург" по РСБУ за IV квартал и весь 2025 год подтверждает устойчивость бизнеса, но не дает новых драйверов роста, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер". Банк опубликовал результаты отчета по РСБУ за IV квартал и весь 2025 год: -... читать дальше
.26 января 2026 года 18:40
"Финам" понизил рейтинг обыкновенных акций "Башнефти" с "держать" до "продавать", сохранив целевую цену на уровне 1286 руб. за бумагу, что предполагает потенциал снижения на 17,7%, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Сергея Кауфмана. "Обыкновенные акции "Башнефти" сохраняют аномально... читать дальше
.26 января 2026 года 18:13
Курс валютной пары юань/рубль может предпринять попытку закрепления выше уровня в 11 руб. за юань в ближайшие торговые сессии, говорится в комментарии эксперта Дмитрия Бабина на портале БКС Экспресс. Ослаблению рубля к юаню способствует вероятное постепенное исчезновение с рынка связанного с... читать дальше
.26 января 2026 года 17:45
"Газпромбанк Инвестиции" сохраняет сдержанную оценку перспектив котировок акций банка "Санкт-Петербург", говорится в комментарии аналитиков сервиса. Эксперты нейтрально оценивают раскрытую отчетность эмитента за 2025 год по РСБУ, так как снижение чистой прибыли оказалось в рамках их... читать дальше
.26 января 2026 года 17:16
"Газпромбанк Инвестиции" досрочно закрыл торговую идею "покупать акции "ДОМ.РФ" с целью 1950 рублей за штуку на февраль 2026 года", открытую 11 декабря 2025 года, сообщается в комментарии аналитиков сервиса. "Бумаги компании в момент открытия идеи стоили 1745 рублей за штуку. 26 января их цена... читать дальше
.26 января 2026 года 16:49
Райффайзенбанк сохраняет прогноз ослабления рубля по отношению к доллару в текущем году, курс валютной пары к концу года - выше уровня в 90 руб./$1, сообщается в материале аналитиков. "Изменения в характере международных платежей, а также улучшение геополитической ситуации подталкивают нас к... читать дальше
.26 января 2026 года 16:16
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил оценку акций разработчика микросхем Advanced Micro Devices (AMD) до "негативной", повысив при этом прогнозную стоимость бумаг до $243 за штуку, сообщается в материале аналитика Андрея Саенко. "Котировки акций компании в начале октября 2025 года взлетели на... читать дальше
.26 января 2026 года 15:48
Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций Novabev Group с прогнозной стоимостью на уровне 535 рублей за штуку, несмотря на ожидаемо слабый операционный отчет, говорится в комментарии ведущего аналитика брокера "Т-Инвестиции" Александра Самуйлова. "Мы ожидаем, что ближайшие финансовые... читать дальше
.26 января 2026 года 15:24
Инвестиционная компания "Цифра брокер" подтверждает прогнозную стоимость акций "МГКЛ" ("Мосгорломбард") на уровне 4 руб. за штуку, рекомендация - "покупать", говорится в материале аналитиков. Предварительные операционные результаты эмитента за 2025 год выглядят сильными, констатируют эксперты:... читать дальше
.26 января 2026 года 15:00
Долговой рынок РФ останется под умеренным давлением на текущей неделе, считают аналитики инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин и Эльдар Каров. "На этой неделе долговой рынок по-прежнему будет под умеренным давлением и доходности ОФЗ останутся на текущих уровнях либо еще немного... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.