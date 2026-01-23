Волатильность на валютном рынке РФ, вероятно, снизится в пятницу - ПСБ

Волатильность на российском валютном рынке может понизиться на торгах в пятницу в ожидании новых вводных по геополитике, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"Юань, вероятно, удержится в нижней части нашего текущего целевого диапазона 10,8-11,2 руб.; новые вводные по геополитике появятся скорее в выходные", - отмечает эксперт в комментарии.

