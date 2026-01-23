.
Динамику валютному рынку РФ продолжит задавать геополитика - банк "Санкт-Петербург"
23 января 2026 года 11:11
Динамику валютному рынку РФ продолжит задавать геополитика - банк "Санкт-Петербург"
Динамику российскому валютному рынку продолжит задавать геополитика, очередные разочарования рискуют вернуть курс пары юань/рубль выше уровня в 11 руб. за юань, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург". Котировки нефти марки Brent без значимых новостей со стороны геополитики закончат текущую торговую неделю вблизи уровней в $64-65 за баррель, считают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Ключевые слова: РОССИЯ/МИР-РУБЛЬ/ВАЛЮТА/НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
