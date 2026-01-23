Рынок акций РФ продолжит испытывать дефицит идей на торгах в пятницу - ПСБ

Российский рынок акций и на торгах в пятницу продолжит испытывать дефицит идей, актуальный на день диапазон по индексу Мосбиржи - 2730-2770 пунктов, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"Ждем, что в пятницу и рынок акций в целом, и "весовые" бумаги нефтегазового и финансового секторов (в первую очередь) продолжат испытывать дефицит идей, что в сочетании с фактором конца недели и новостными рисками выходных, а также крепким рублем заставляет опасаться сохранения смешанной динамики котировок ликвидных бумаг и сдержанно негативной динамики индекса Мосбиржи. Актуальным на день по индексу Мосбиржи видим диапазон 2730-2770 пунктов", - пишет эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.