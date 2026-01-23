Фокус инвесторов на рынке ОФЗ сместился с внутренних факторов на внешние - ПСБ

Снижение котировок рублевых гособлигаций пока приостановилось на фоне смещения фокуса инвесторов с внутренних факторов на внешние, однако на горизонте одной-двух недель риски продолжения снижения индекса RGBI в зону 115-116 пунктов сохраняются, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Индекс RGBI во второй половине четверга приостановил снижение, завершив торги на отметке 116,6 пунктов, констатирует эксперт.

Фокус инвесторов сместился с внутренних факторов (ускорение инфляции и ожидания паузы на февральском заседании) на внешние - активизацию нового раунда переговоров. "Ожидаем, что в ближайшие несколько дней акцент торгов будет смещен на данной теме", - отмечает Грицкевич.

"Однако на горизонте одной-двух недель риски продолжения снижения индекса RGBI в зону 115-116 пунктов сохраняются: вышедшие данные по инфляции увеличивают вероятность паузы на заседании 13 февраля до 50%. На следующей неделе 27 января будут опубликованы данные по инфляционным ожиданиям населения за январь - учитывая ситуацию с повышением налогов и тарифов не ожидаем снижения данного индикатора, - пишет эксперт ПСБ в обзоре. - Долгосрочно привлекательность среднесрочных и длинных ОФЗ сохраняется за счет ожиданий снижения ключевой ставки до 12% годовых к концу 2026 года".

