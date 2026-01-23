"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций Johnson & Johnson с прогнозной стоимостью на уровне $213,2 за штуку, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

Эмитент за последние двенадцать месяцев продемонстрировал впечатляющую доходность акций в размере 47%, констатирует эксперт.

Компания отчиталась за 4К25 с превышением прогнозов по выручке, а скорректированная чистая прибыль совпала с ожиданиями.

"Отчетность в целом выглядит благоприятно, но не дает новых драйверов для пересмотра ожиданий по акциям. После динамичного ралли за 2025 год компания не выглядит недооцененной с фундаментальной точки зрения - торгуется с премией 2,2% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E и EV/EBITDA (NTM)", - пишет Заринова в обзоре.

По мнению аналитика инвесткомпании, к рискам для Johnson & Johnson можно отнести инфляционное давление и потенциальные непредсказуемые изменения в регулятивной базе со стороны администрации Дональда Трампа.

