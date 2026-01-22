"БКС МИ" понизил прогнозную цену акций NIO до $5,5

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость акций производителя электромобилей NIO с $6,3 до $5,5 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста на 18% с текущих уровней, сообщается в материале аналитиков.

Позитивный взгляд на акции NIO сохраняется.

"Компания остается одним из ключевых игроков премиального сегмента NEV в Китае, несмотря на снижение рыночной доли и усиление конкуренции, - пишут аналитики. - Стратегия расширения продуктовой линейки и фокус на более маржинальных SUV-моделях (внедорожниках) создают потенциал для роста и улучшения валовой маржи в 2026 году. Но инвестиционный кейс сильно зависит от способности менеджмента реализовать заявленный выход на операционную безубыточность, ведь рынок замедляется, а ценовая конкуренция высока".

NIO - китайский производитель премиальных электромобилей, ориентированный преимущественно на внутренний рынок.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.