Инвесторам стоит обратить внимание на бонды Аэрофьюэлз - "БКС МИ"

Инвесторам стоит обратить внимание на рублевый выпуск облигаций АО "Аэрофьюэлз" серии 03P-01, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" Анны Гулордава.

"Аэрофьюэлз", крупнейший независимый оператор топливозаправочных комплексов (ТЗК) в России, 23 января размещает рублевый выпуск серии 03Р-01 с фиксированным квартальным купоном 20% годовых. Доходность к погашению (YTM) - 21,5%, срок до погашения без амортизации - 2,5 года (дюрация - 2 года).

По оценке эксперта, с учетом справедливой доходности 20%, а также в ожидании снижения доходностей ОФЗ на 2% в течение года потенциальный доход с учетом роста цены облигации может достигать 25% за год.

"Доходность нового "Аэрофьюэлз" 003Р-01 в течение года после размещения снизится с 21,5% до справедливого уровня в 20%, ближе к ранее размещенным облигациям эмитента, - полагает эксперт. - Таким образом, новый выпуск будет торговаться примерно на 0,5% выше других бумаг компании без учета дюрации. Также ожидаем, что доходность будет на 1-3% выше, чем у эмитентов с похожей дюрацией и сопоставимым кредитным риском (АБЗ-1, ЛСР и Борец). Потенциалы "Аэрофьюэлз" и "Полипласта" сопоставимы".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.