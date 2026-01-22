"Финам" понизил рейтинг акций Halliburton до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Halliburton Co. с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $34,5 за штуку (потенциал роста - 3,3%), сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

Вышедший отчет за четвертый квартал показал, что динамика основных финансовых показателей эмитента в годовом выражении смогла стать нейтральной, хотя ранее была преимущественно негативной, отмечает эксперт инвесткомпании.

Дополнительный позитив внесли слова менеджмента о том, что Halliburton могла бы достаточно быстро вернуться на рынок Венесуэлы при наличии такой возможности.

"В то же время с момента нашей идеи по акциям нефтесервисной компании от 12 декабря 2025 года они уже выросли на 15% и практически достигли нашей целевой цены. Кроме того, позитив для компании локально ограничивают сниженные цены на нефть. На этом фоне локально мы меняем взгляд на акции Halliburton с "позитивного" на "нейтральный", - пишет Кауфман в обзоре.

