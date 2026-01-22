Среднегодовой курс рубля, вероятно, составит 86 руб./$1 - "БКС МИ"

Среднегодовой курс валютной пары доллар/рубль, вероятно, составит 86 руб./$1, уровень на конец текущего года - 90 руб./$1, прогнозируют аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") в валютной стратегии на первый квартал 2026 года.

Национальная валюта в 1К26 будет пользоваться последствиями роста продаж валюты из ФНБ и расширением дисконтов цены на нефть, отмечают эксперты.

Поддержка для курса со стороны Минфина выросла, несмотря на завершение отложенных операций по продаже валюты.

Дисконт в экспортной цене нефти в декабре составил $23,5. Консенсус полагает, что к концу первого квартала дисконт вернется к нормальным $10.

Пока продажи из ФНБ будут высокими, а импорт останется сезонно слабым, курс сохранит позиции на уровне 80 руб./$1 или чуть ниже, полагают аналитики "БКС МИ".

"Минфин продолжит продавать валюту и во II квартале. Размер продаж, по нашим ожиданиям, сократится вдвое. При этом ФНБ расходуется быстро, поэтому мы допускаем изменения в параметры бюджета на II полугодие, которые могут незначительно ослабить рубль. Также рубль будет постепенно слабеть на фоне снижения ключевой ставки и частичного восстановления импорта", - пишут эксперты в материале.

"Исходя из этих факторов, ожидаем среднегодовой курс на уровне 86 руб./$1 и 90 руб./$1 на конец года", - говорится в стратегии инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.